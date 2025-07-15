Їздив по району та знімав позиції ЗСУ: на Миколаївщині судили інформатора РФ

Чоловік співпрацював з ворогом, за що отримав покарання.

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На Миколаївщині 47-річного жителя Вознесенського району визнано винним у державній зраді та поширенні інформації про розташування Збройних Сил. Чоловіку призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, мщо у березні 2024 року він добровільно погодився співпрацювати з представником РФ та почав збирати інформацію про місця базування і переміщення підрозділів ЗСУ на території Вознесенського району.

З метою виконання завдань він об’їжджав район на власному автомобілі, приховано фіксуючи можливі місця дислокації українських військових на відеореєстратор.

Зібрані розвідувальні дані зловмисник передавав через чат-бот Сергія Лебедєва, відомого під псевдонімом «Лохматий», який виступав посередником між ним і представником спецслужби РФ.

Правоохоронці викрили обвинуваченого у грудні 2024 року.

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