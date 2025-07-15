Абітурієнтам нагадали про важливі зміни у вступній кампанії-2025 — інфографіка МОН

Оновлений перелік галузей знань і спеціальностей, зміни у магістратурі та інше — що слід знати вступникам у 2025 році.

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Міністерство освіти і науки нагадало про важливі зміни у вступній кампанії цього року

1. Пріоритети і на бюджет, і на контракт (для бакалаврів та медичних магістрів)

Що змінилося:

Маєте зазначити пріоритет не лише для заяв на бюджет, а й на контракт.

Можете подати дві заяви на одну спеціальність у тому самому ЗВО:

перша — на бюджет (припис, що ця заява подана на конкурс «і за кошти фізичних чи юридичних осіб» спрацює вже після роботи алгоритму та убезпечить вступника від втрати будь-якої можливості вступу);

друга — лише на контракт.

2. Конкурсний бал за різними формами

Конкурсний бал у 2025 році рахується по-різному, залежно від того, коли ви складали НМТ.

Що це означає:

Якщо складали НМТ у 2025 році — одна формула.

Якщо у 2024 — інша.

Якщо у 2023 або 2022 — ще інша.

Тому конкурсний бал у різних вступників може відрізнятися, навіть якщо результати НМТ однакові.

Користуйтеся офіційним калькулятором конкурсного бала на сторінці «Вступ-2025» ЄДЕБО.

3. Зміни у вступі в магістратуру

Що змінилося:

Більше спеціальностей потребують складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ). Додано нові предмети:

мовознавство

історія мистецтв

Також за деякими спеціальностями вступ до магістратури відбуватиметься за результатами єдиного державного кваліфікаційного іспиту, а не через ЄФВВ.

4. Новий перелік спеціальностей

Змінилися назви і коди деяких спеціальностей

Могли з’явитися нові спеціальності та спеціалізації, або об’єднатися старі

Детальніше - у інфографіці МОН.

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