Абитуриентам напомнили о важных изменениях во вступительной кампании-2025 — инфографика Минобразования

Министерство образования и науки напомнило о важных изменениях в вступительной кампании этого года.
1. Приоритеты и на бюджет, и на контракт (для бакалавров и медицинских магистров)
Что изменилось:
Теперь необходимо указывать приоритет не только для заявлений на бюджет, но и на контракт.
Вы можете подать два заявления на одну и ту же специальность в одном и том же вузе:
первое — на бюджет (приписка о том, что это заявление подано на конкурс «и за средства физических или юридических лиц» сработает уже после работы алгоритма и обезопасит поступающего от потери возможности поступления);
второе — только на контракт.
2. Конкурсный балл по разным формулам
Конкурсный балл в 2025 году рассчитывается по-разному в зависимости от того, когда вы сдавали НМТ.
Что это значит:
Если сдавали НМТ в 2025 году — одна формула.
В 2024 — другая.
В 2023 или 2022 — еще одна.
Поэтому конкурсный балл у разных поступающих может отличаться, даже если результаты НМТ одинаковые.
Пользуйтесь официальным калькулятором конкурсного балла на странице «Вступ-2025» ЕДЕБО.
3. Изменения при поступлении в магистратуру
Что изменилось:
Больше специальностей требуют сдачи Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). Добавлены новые предметы:
языкознание
история искусств
Также по некоторым специальностям поступление в магистратуру будет происходить по результатам Единого государственного квалификационного экзамена, а не через ЕПВИ.
4. Новый перечень специальностей
Изменились названия и коды некоторых специальностей.
Могли появиться новые специальности и специализации или объединиться старые.
Подробнее — в инфографике МОН.
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