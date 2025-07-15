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Абитуриентам напомнили о важных изменениях во вступительной кампании-2025 — инфографика Минобразования

18:03, 15 июля 2025
Обновленный перечень отраслей знаний и специальностей, изменения в магистратуре и прочее — что следует знать поступающим в 2025 году.
Абитуриентам напомнили о важных изменениях во вступительной кампании-2025 — инфографика Минобразования
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Министерство образования и науки напомнило о важных изменениях в вступительной кампании этого года.

1. Приоритеты и на бюджет, и на контракт (для бакалавров и медицинских магистров)

Что изменилось:

Теперь необходимо указывать приоритет не только для заявлений на бюджет, но и на контракт.

Вы можете подать два заявления на одну и ту же специальность в одном и том же вузе:

первое — на бюджет (приписка о том, что это заявление подано на конкурс «и за средства физических или юридических лиц» сработает уже после работы алгоритма и обезопасит поступающего от потери возможности поступления);

второе — только на контракт.

2. Конкурсный балл по разным формулам

Конкурсный балл в 2025 году рассчитывается по-разному в зависимости от того, когда вы сдавали НМТ.

Что это значит:

Если сдавали НМТ в 2025 году — одна формула.

В 2024 — другая.

В 2023 или 2022 — еще одна.

Поэтому конкурсный балл у разных поступающих может отличаться, даже если результаты НМТ одинаковые.

Пользуйтесь официальным калькулятором конкурсного балла на странице «Вступ-2025» ЕДЕБО.

3. Изменения при поступлении в магистратуру

Что изменилось:

Больше специальностей требуют сдачи Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). Добавлены новые предметы:

языкознание

история искусств

Также по некоторым специальностям поступление в магистратуру будет происходить по результатам Единого государственного квалификационного экзамена, а не через ЕПВИ.

4. Новый перечень специальностей

Изменились названия и коды некоторых специальностей.

Могли появиться новые специальности и специализации или объединиться старые.

Подробнее — в инфографике МОН.

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