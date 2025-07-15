Руслан Стефанчук сообщил, когда Рада рассмотрит заявление Дениса Шмыгаля об отставке

Заявление Дениса Шмыгаля об уходе с поста премьер-министра уже поступило в парламент.

Фото: interfax.com.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление уже зарегистрировано в парламенте.

«Благодарю Дениса Анатольевича за годы работы во главе Правительства в чрезвычайно сложное для нашей страны время — во время полномасштабного вторжения, экономических и гуманитарных вызовов.

Ваша работа стала важной частью совместных усилий государства в противодействии агрессии, поддержке экономики, социальной защите людей и приближении Украины к Европейскому Союзу. Желаю успехов в дальнейшей деятельности», — отметил он.

Стефанчук также добавил, что заявление будет рассмотрено Верховной Радой на ближайшем пленарном заседании.

«Судебно-юридическая газета» также писала, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко предложил ей возглавить Кабинет Министров. Также он подтвердил, что действующий премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время может возглавить Министерство обороны.

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