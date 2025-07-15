Денис Шмыгаль подал заявление об отставке

Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с поста премьер-министра.

Фото: kmu.gov.ua

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и берегут Украину! Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие! Благодарю всю команду за неустанную работу ради нашего государства!» — написал чиновник и добавил фото своего заявления.

Напомним, Шмыгаль находился на посту главы правительства более 5 лет.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко предложил ей возглавить Кабинет Министров. Также он подтвердил, что действующий премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время может возглавить Министерство обороны.

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