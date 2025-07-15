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На улице Оноре де Бальзака в Киеве ограничат движение: будут проходить ремонтные работы

22:40, 15 июля 2025
Ограничения будут действовать до 10 сентября.
На улице Оноре де Бальзака в Киеве ограничат движение: будут проходить ремонтные работы
Источник фото: cfts.org.ua
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С 16 июля по 10 сентября на улице Оноре де Бальзака частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Дорожники из КП ШЕУ Деснянского района начинают текущий ремонт на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер.

В коммунальной корпорации просят водителей учитывать временные ограничения при планировании поездок и извиняются за возможные неудобства.

Напомним, в Киеве ещё один мост ушёл на ремонт — возле метро «Осокорки» движение транспорта ограничат более чем на год.

Отметим, что с 9 мая на ремонт отправили мост через реку Десёнка. Таким образом, ежедневно на Северном мосту наблюдаются огромные пробки сразу в обоих направлениях.

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Киев дороги

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