«Я принял решение, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП», — Генпрокурор Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о принятом им решении направить прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).
«Прокуроры с инвалидностью: никаких индульгенций — только закон и доверие общества.
Вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев не решен. Общество имеет полное право знать позицию Генерального прокурора.
Прежде всего — факты.
Первое. Законодатель не предусмотрел для Генерального прокурора полномочий единолично увольнять прокуроров в таких случаях, как массовое получение статуса инвалидности.
Второе. Увольнение прокуроров, при указанных обстоятельствах, происходит на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).
Третье. В настоящее время в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию. Я их удовлетворил.
Сегодня я принял решение, в рамках своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП.
Кроме тех, которые имеют статус:
Таких в органах прокуратуры 136 человек.
Таким образом, 348 прокуроров ожидают решения дисциплинарной комиссии.
Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус в результате проверки будет подтвержден.
При этом установленные факты недобросовестности не должны ставить «крест» на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу.
Восстановление доверия — это путь, который должен пройти каждый.
Без исключений. Без манипуляций.
Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону», — отметил Руслан Кравченко.
Автор: Наталя Мамченко
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