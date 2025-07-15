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«Я принял решение, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП», — Генпрокурор Руслан Кравченко

15:39, 15 июля 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что принял решение направить прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
«Я принял решение, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП», — Генпрокурор Руслан Кравченко
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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о принятом им решении направить прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

«Прокуроры с инвалидностью: никаких индульгенций — только закон и доверие общества.

Вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев не решен. Общество имеет полное право знать позицию Генерального прокурора.

Прежде всего — факты.

Первое. Законодатель не предусмотрел для Генерального прокурора полномочий единолично увольнять прокуроров в таких случаях, как массовое получение статуса инвалидности.

Второе. Увольнение прокуроров, при указанных обстоятельствах, происходит на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Третье. В настоящее время в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию. Я их удовлетворил.

Сегодня я принял решение, в рамках своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП.

Кроме тех, которые имеют статус:

  • инвалидов детства,
  • лиц, понесших невосполнимые потери для здоровья,
  • имеют онкологические заболевания,
  • являются инвалидами войны.

Таких в органах прокуратуры 136 человек.

Таким образом, 348 прокуроров ожидают решения дисциплинарной комиссии.

Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус в результате проверки будет подтвержден.

При этом установленные факты недобросовестности не должны ставить «крест» на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу.

Восстановление доверия — это путь, который должен пройти каждый.

Без исключений. Без манипуляций.

Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону», — отметил Руслан Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

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ОГП прокуратура Руслан Кравченко

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