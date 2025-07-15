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Я ухвалив рішення, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП – Генпрокурор Руслан Кравченко

15:39, 15 липня 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що прийняв рішення спрямувати прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Я ухвалив рішення, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП – Генпрокурор Руслан Кравченко
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про прийняте ним рішення спрямувати прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

«Прокурори з інвалідністю: жодних індульгенцій — лише закон і довіра суспільства

Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено. Суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора.

Насамперед — факти.

Перше. Законодавець не передбачив для Генерального прокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.

Друге. Звільнення прокурорів, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Третє. Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив.

Сьогодні я ухвалив рішення, в межах свої повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП.

Окрім тих, які мають статус:

— інвалідів дитинства,

— особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя,

— мають онкологічні захворювання,

— є інвалідами війни.

Таких в органах прокуратури 136 осіб.

Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії .

Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено.

При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити «хрест» на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу.

Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен.

Без винятків. Без маніпуляцій.

Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом», зазначив Руслан Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

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ОГП прокуратура Руслан Кравченко

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