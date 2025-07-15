Я ухвалив рішення, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про прийняте ним рішення спрямувати прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).
«Прокурори з інвалідністю: жодних індульгенцій — лише закон і довіра суспільства
Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено. Суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора.
Насамперед — факти.
Перше. Законодавець не передбачив для Генерального прокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.
Друге. Звільнення прокурорів, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).
Третє. Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив.
Сьогодні я ухвалив рішення, в межах свої повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП.
Окрім тих, які мають статус:
— інвалідів дитинства,
— особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя,
— мають онкологічні захворювання,
— є інвалідами війни.
Таких в органах прокуратури 136 осіб.
Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії .
Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено.
При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити «хрест» на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу.
Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен.
Без винятків. Без маніпуляцій.
Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом», зазначив Руслан Кравченко.
Автор: Наталя Мамченко
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