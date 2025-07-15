У податковій пояснили, як здійснити пошук фіскального чека, створеного ПРРО

У ДПС зазначили, що процедура пошуку чека, сформованого ПРРО, ідентична до пошуку чека, створеного класичним реєстратором розрахункових операцій.

Фото: lv.tax.gov.ua

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Головне управління ДПС у Київській області пояснило, як здійснити пошук фіскального чека, створеного ПРРО.

Зазначається, що інформація про фіскальний чек, сформований програмним реєстратором розрахункових операцій (ПРРО), доступна на вебпорталі Державної податкової служби України в Реєстрі «Пошук фіскального чеку».

Процедура пошуку чека, сформованого ПРРО, ідентична до пошуку чека, створеного класичним реєстратором розрахункових операцій (РРО). Для здійснення пошуку необхідно зазначити такі параметри:

номер фіскального чека;

фіскальний номер РРО/ПРРО;

дату та час проведення розрахункової операції, вказані у фіскальному чеку.

Після введення зазначених даних система автоматично виконує пошук відповідного чека та надає можливість переглянути його в електронному вигляді. Це забезпечує прозорість розрахункових операцій та дозволяє споживачу перевірити достовірність отриманого чека.

Крім того, фіскальний чек, сформований ПРРО, має кваліфікований електронний підпис (КЕП) суб’єкта господарювання або відповідальної особи, що підтверджує його юридичну силу та автентичність.

У разі виявлення розбіжностей або відсутності чека в реєстрі, покупець має право звернутися до суб’єкта господарювання або до органів ДПС для проведення перевірки.

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