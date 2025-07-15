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В налоговой объяснили, как найти фискальный чек, созданный с помощью программного РРО

20:22, 15 июля 2025
В ГНС отметили, что процедура поиска чека, сформированного ПРРО, идентична поиску чека, созданного классическим регистратором расчетных операций.
В налоговой объяснили, как найти фискальный чек, созданный с помощью программного РРО
Фото: lv.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило, как осуществить поиск фискального чека, созданного программным регистратором расчетных операций (ПРРО).

Отмечается, что информация о фискальном чеке, сформированном ПРРО, доступна на веб-портале Государственной налоговой службы Украины в реестре «Поиск фискального чека».

Процедура поиска чека, сформированного ПРРО, такая же, как и для чека, созданного классическим РРО. Для поиска необходимо указать следующие параметры:

  • номер фискального чека;
  • фискальный номер РРО/ПРРО;
  • дату и время проведения расчетной операции, указанные в фискальном чеке.

После ввода указанных данных система автоматически выполнит поиск соответствующего чека и предоставит возможность просмотреть его в электронном виде. Это обеспечивает прозрачность расчетных операций и позволяет потребителю проверить достоверность полученного чека.

Кроме того, фискальный чек, созданный ПРРО, содержит квалифицированную электронную подпись (КЭП) субъекта хозяйствования или ответственного лица, что подтверждает его юридическую силу и подлинность.

В случае обнаружения расхождений или отсутствия чека в реестре, покупатель имеет право обратиться к субъекту хозяйствования или в органы ГНС для проведения проверки.

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налоговая РРО

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