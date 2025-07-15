В Киеве установят более 400 новых тепловых счетчиков в многоэтажках

В Киеве в этом году планируют установить 440 новых теплосчетчиков в многоэтажках — как в домах без приборов учета, так и вместо украденных или испорченных.

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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» в 2025 году продолжает программу оснащения многоквартирных домов тепловыми счетчиками в столице. Приборы монтируют как в домах, где их ранее не было, так и взамен украденных или вышедших из строя и не подлежащих ремонту.

Программа была запущена еще в 2020 году. В этом году планируется установить более 300 новых приборов учета, а также около 100 — вместо украденных или тех, что уже не подлежат восстановлению. Это почти на 25% больше, чем в 2024 году. На данный момент уже смонтировано 53 счетчика, что составляет 12% от годового плана.

Киев — лидер среди украинских городов по уровню оснащенности жилищного фонда тепловыми счетчиками. По состоянию на сегодня установлено более 10,2 тысячи приборов, что охватывает около 90% жилых домов столицы.

При отсутствии счетчика начисление платы за отопление проводится согласно правительственной Методике № 315 — с учетом тепловой нагрузки дома, продолжительности подачи тепла и среднемесячной температуры наружного воздуха.

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