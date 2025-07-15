У Києві встановлять понад 400 нових теплолічильників у багатоповерхівках

У Києві цього року планують встановити 440 нових теплолічильників у багатоповерхівках — як у будинках без приладів обліку, так і замість вкрадених або зіпсованих.

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Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у 2025 році продовжує програму оснащення багатоквартирних будинків лічильниками тепла у столиці. Прилади монтують як у будинках, де їх раніше не було, так і замість викрадених або тих, що вийшли з ладу та не підлягають ремонту.

Програму запровадили ще у 2020 році. Цього року планується встановити понад 300 нових приладів обліку, а також близько 100 — замість вкрадених або тих, що вже не підлягають ремонту. Це майже на 25% більше, ніж у 2024-му. Наразі вже змонтовано 53 лічильники, що становить 12% від річного плану.

Київ – лідер серед українських міст за рівнем оснащення житлового фонду теплолічильниками. Станом на сьогодні встановлено понад 10,2 тисячі приладів, що охоплюють близько 90% житлових будинків столиці.

У разі відсутності лічильника нарахування за опалення проводять відповідно до урядової Методики № 315 — із урахуванням теплового навантаження будинку, тривалості постачання тепла та середньомісячної температури зовнішнього повітря.

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