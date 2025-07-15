На вулиці Оноре де Бальзака у Києві обмежать рух: триватимуть ремонтні роботи

Обмеження будуть діяти до 10 вересня.

Джерело фото: cfts.org.ua

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Із 16 липня до 10 вересня на вулиці Оноре де Бальзака частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили в КК «Київавтодор».

Дорожники з КП ШЕУ Деснянського району розпочинають поточний ремонт на відрізку від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Олександри Екстер.

У комунальній корпорації просять водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та вибачаються за можливі незручності.

Нагадаємо, що у Києві ще один міст пішов на ремонт – біля метро «Осокорки» більш ніж на рік обмежать рух транспорту.

Зазначимо, що із 9 травня відправили на ремонт міст через річку Десенка. Таким чином, кожного дня на Північному мосту спостерігають величезні затори одразу в обидва напрямки.

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