Денис Шмигаль подав заяву про відставку

Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра.

Фото: kmu.gov.ua

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав Верховній Раді заяву про відставку. Про це він повідомив у соціальних мережах.

«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!» — написав посадовець і додав фото своєї заяви.

Нагадаємо, Шмигаль перебував на посаді голови уряду понад 5 років.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів. Також він підтвердив, що чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль може найближчим часом очолити Міністерство оборони.

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