Руслан Стефанчук повідомив, коли Рада розгляне заяву Дениса Шмигаля про відставку

Заява Дениса Шмигаля про відставку з посади прем'єр-міністра вже надійшла до парламенту.

Фото: interfax.com.ua

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав Верховній Раді заяву про відставку.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля вже надійшла до парламенту.

«Вдячний Денису Анатолійовичу за роки роботи на чолі Уряду у надзвичайно складний для нашої країни час – під час повномасштабного вторгнення, економічних і безпекових викликів.

Ваша праця стала важливою частиною спільних зусиль держави у протидії агресії, підтримці економіки, соціального захисту людей і наближенні України до Європейського Союзу. Бажаю успіхів у подальшій діяльності», - заявив він.

Також Руслан Стефанчук додав, що заява буде розглянута Верховною Радою на найближчому пленарному засіданні.

«Судово-юридична газета» також писала, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів. Також він підтвердив, що чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль може найближчим часом очолити Міністерство оборони.

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