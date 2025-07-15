У Львові чоловік напав на дітей і порізав дівчинку ножицями

31-річний чоловік напав на дітей поблизу залізничної колії у Львові.

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У Львові 31-річному чоловіку оголосили підозру за напад на дітей. Він напав на 12-річного хлопця та 13-річну дівчинку, завдавши їй ударів ножицями в шию, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні поблизу залізничної колії у Львові, підозрюваний напав на малолітніх дітей.

Попередньо, чоловік безпричинно спровокував конфлікт з дітьми, у ході якого він спершу накинувся на 12-річного хлопця та приставив до шиї канцелярські ножиці. 13-річна дівчина, захищаючи товариша, відштовхнула нападника. Тоді той накинувся на дівчинку: повалив її на землю та наніс ножицями кілька ударів у ділянку шиї.

У цей час хлопчик зумів зателефонувати батькам. Батьки, які прибігли на місце події, зупинили чоловіка та утримували до приїзду правоохоронців.

Зловмисник під вартою.

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