Майже 150 тис боржникам з аліментів заборонили виїзд за кордон та наклали арешт на кошти і майно — Мін’юст

Наразі найбільше боржників по аліментах зафіксовано у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

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Міністерство юстиції України повідомило, що станом на липень 2025 року у Єдиному реєстрі боржників перебуває понад 170 тисяч осіб, які понад три місяці не виконують рішення суду щодо сплати аліментів.

«Вони внесені до Єдиного реєстру боржників та перебувають під контролем органів державної виконавчої служби», - підкреслили у відомстві.

Наразі найбільше боржників по аліментах зафіксовано у таких регіонах:

Дніпропетровська область — 24 753 особи;

Харківська область — 13 673 особи;

Донецька область — 11 643 особи;

Запорізька область — 11 334 особи;

Одеська область — 9 173 осіб.

У першому півріччі 2025 року органи державної виконавчої служби Мін’юсту стягнули понад 7,6 мільярда гривень аліментів. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міністерство юстиції додало, що до майже 150 тисяч боржників були застосовані примусові заходи. Серед них — заборона виїзду за кордон, обмеження у праві керування транспортними засобами та користування зброєю, а також арешт коштів і майна.

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