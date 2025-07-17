Уряд впорядкував виплати пенсіонерам за судовими рішеннями: новий порядок вже набрав чинності

Загальна сума заборгованості наразі становить майже 85 млрд грн.

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Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок виплат за судовими рішеннями, що стосуються пенсій та доплат, призначених на користь пенсіонерів. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, документ вперше упорядковує ситуацію, щоб забезпечити єдині, справедливі й зрозумілі для всіх правила поведінки, в умовах обмеженого фінансового ресурсу.

Системна проблема: понад 750 тисяч рішень і 85 млрд грн боргу

За останні п’ять років в Україні стрімко зросла кількість судових рішень щодо пенсійних виплат — у понад 26 разів, до 758 тисяч. Загальна сума заборгованості наразі становить майже 85 млрд грн. Держава встигла виконати лише ті рішення, що набрали чинності до 20 листопада 2020 року. Через це накопичились невдоволення громадян та критика з боку міжнародних інституцій, зокрема ЄСПЛ і Ради Європи.

Єдиний механізм і поділ джерел фінансування

Урядовою постановою передбачено, що виплати здійснюватимуться щомісячно — пропорційно до коштів, закладених у бюджеті Пенсійного фонду України. При цьому окремо обліковуватимуться:

виплати за рахунок держбюджету (для пенсій, що фінансуються з держкоштів);

виплати за рахунок страхових пенсійних внесків.

Усі громадяни зможуть бачити, в якому обсязі виконуються рішення, а також динаміку виплат.

«Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Водночас, кожен матиме доступ до інформації: який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються. Видатки на ці цілі будуть чітко передбачені в бюджеті ПФУ. Це дозволить сформувати більш прозору, передбачувану та цивілізовану систему виконання судових рішень», — зазначила перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

Електронний облік та відкритість

Документ також передбачає запровадження електронного обліку всіх судових рішень, які надходять до органів ПФУ. Інформація про них буде доступна в особистому кабінеті громадянина на порталі ПФУ, а зведені дані — у вигляді відкритого дашборду на сайті Фонду.

Постанова вже набрала чинності, наразі триває технічна підготовка до її повного запуску. Очікується, що вона також сприятиме виконанню рішень Європейського суду з прав людини — що є міжнародним зобов’язанням України як члена Ради Європи.

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