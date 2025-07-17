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НАЗК виявило порушення в усіх деклараціях, перевірених у червні: у ТОП — 10 посадовців ДПС, ВЛК, ТЦК та МСЕК

11:12, 17 липня 2025
Опубліковано ТОП-10 порушень за результатами повних перевірок НАЗК, завершених у червні.
НАЗК виявило порушення в усіх деклараціях, перевірених у червні: у ТОП — 10 посадовців ДПС, ВЛК, ТЦК та МСЕК
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Національне агентство з питань запобігання корупції у червні 2025 року завершило 81 повну перевірку декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. У кожній із них виявлено порушення, а у 50% — встановлено ознаки кримінальних або адміністративних правопорушень: недостовірне декларування, незаконне збагачення, необґрунтованість активів, порушення обмежень, визначених антикорупційним законодавством.

ТОП-10 виявлених порушень

Секретар Обухівської міської ради Київської області — встановлено ознаки незаконного збагачення на понад 16,8 млн грн і недостовірних відомостей на понад 32,2 млн грн. Матеріали скеровано до Національної поліції України.

Начальник управління податкового аудиту ГУ ДПС у Львівській області — вставлено необґрунтовані активи на понад 6,3 млн грн і недостовірні відомості на понад 7,2 млн грн. Обґрунтований висновок направлено до ДБР.

Заступник начальника управління ГУ ДПС у Львівській області — встановлено необґрунтованість активів на понад 2,9 млн грн і недостовірні дані на понад 8,2 млн грн. Висновок передано до ДБР.

Начальник відділу Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ — встановлено недостовірні відомості за 2023 і 2024 роки на понад 7,2 млн грн. Висновок скеровано до ДБР.

Колишній заступник начальника Одеського обласного ТЦК та СП — встановлено недостовірні дані на понад 7,3 млн грн. Висновок передано до ДБР, відкрито кримінальне провадження.

Колишній голова Берегівського районного МСЕК — встановлено недостовірні відомості на понад 9 млн грн. Висновок долучено до матеріалів кримінального провадження ДБР.

Депутат Київської обласної ради — встановлено недостовірні дані на понад 12,9 млн грн. НАБУ розпочало досудове розслідування.

Депутат Девладіївської сільради — встановлено недостовірні відомості у деклараціях за 2022 та 2023 роки на понад 31,9 млн грн. Справу передано до НПУ, відкрито провадження.

Заступник директора дочірнього підприємства «Укрспецекспорту» — встановлено недостовірні відомості на понад 8,2 млн грн. Кримінальне провадження відкрито НПУ.

Депутат Царичанської селищної ради Дніпропетровської області — встановлено недостовірні дані на понад 8,1 млн грн. Розслідування здійснює НПУ.

Усі дані НАЗК передало до відповідних правоохоронних органів — Нацполіції, ДБР і НАБУ.

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НАБУ Національна поліція депутат НАЗК ДБР ТЦК ДПС МСЕК ВЛК

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