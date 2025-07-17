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НАПК выявило нарушения во всех декларациях, проверенных в июне: в ТОП — 10 должностных лиц ГНС, ВЛК, ТЦК и МСЭК

11:12, 17 июля 2025
Опубликовано ТОП-10 нарушений по результатам полных проверок НАПК, завершенных в июне.
НАПК выявило нарушения во всех декларациях, проверенных в июне: в ТОП — 10 должностных лиц ГНС, ВЛК, ТЦК и МСЭК
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в июне 2025 года завершило 81 полную проверку деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. В каждой из них выявлены нарушения, а в 50% — установлены признаки уголовных или административных правонарушений: недостоверное декларирование, незаконное обогащение, необоснованность активов, нарушения ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством.

ТОП-10 выявленных нарушений

Секретарь Обуховского городского совета Киевской области — установлены признаки незаконного обогащения на сумму более 16,8 млн грн и недостоверные сведения на сумму более 32,2 млн грн. Материалы направлены в Национальную полицию Украины.

Начальник управления налогового аудита ГУ ГНС во Львовской области — установлены необоснованные активы на более 6,3 млн грн и недостоверные сведения на более 7,2 млн грн. Обоснованное заключение передано в ГБР.

Заместитель начальника управления ГУ ГНС во Львовской области — установлена необоснованность активов на более 2,9 млн грн и недостоверные данные на более 8,2 млн грн. Заключение направлено в ГБР.

Начальник отдела Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ — установлены недостоверные сведения за 2023 и 2024 годы на более 7,2 млн грн. Заключение передано в ГБР.

Бывший заместитель начальника Одесского областного ТЦК и СП — установлены недостоверные данные на более 7,3 млн грн. Заключение передано в ГБР, открыто уголовное производство.

Бывший глава Береговской районной МСЭК — установлены недостоверные сведения на более 9 млн грн. Заключение НАПК приобщено к материалам уголовного производства ГБР.

Депутат Киевского областного совета — установлены недостоверные данные на более 12,9 млн грн. НАБУ начало досудебное расследование.

Депутат Девладиевского сельсовета — установлены недостоверные сведения в декларациях за 2022 и 2023 годы на более 31,9 млн грн. Дело передано в НПУ, начато производство.

Заместитель директора дочернего предприятия «Укрспецэкспорта» — установлены недостоверные сведения на более 8,2 млн грн. Уголовное производство открыто НПУ.

Депутат Царычанского поселкового совета Днепропетровской области — установлены недостоверные данные на более 8,1 млн грн. Расследование проводит НПУ.

Все материалы НАПК передало в соответствующие правоохранительные органы — Нацполицию, ГБР и НАБУ.

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