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Федоров объяснил отмену приказа МОН: дистанционное обучение остается, но приоритет — безопасный офлайн

13:18, 17 июля 2025
Вицепремьер Михаил Федоров заявил, что дистанционное обучение в Украине не отменяют, несмотря на отмену приказа 1112.
Федоров объяснил отмену приказа МОН: дистанционное обучение остается, но приоритет — безопасный офлайн
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Вице-премьер-министр Михаил Федоров уточнил, что отмена приказа Министерства образования 1112 не означает полного отказа от дистанционного обучения. Образовательный процесс по-прежнему будет предусматривать онлайн-формат как один из элементов — с учетом ситуации с безопасностью в стране.

«Дистанционное обучение не отменяется. Безопасность детей — наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки — приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при наличии гарантий, что жизни детей ничего не угрожает», — подчеркнул Федоров.

По словам должностного лица, решение об отмене приказа 1112 принято из-за общественного недовольства — громады и депутаты протестовали против положений документа, которые позволяли закрывать школы в прифронтовых зонах из-за недостаточного количества учеников в классах.

«Именно из-за этих положений Приказ № 1112 будет отменен. Мы строим подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли учиться офлайн в безопасности при любых условиях», — добавил Федоров.

Он также отметил, что в процессе изменений государство будет учитывать запросы школьников, родителей и учителей, чтобы найти эффективный баланс.

Отметим, что озвучен кандидатский состав обновленного Правительства Украины. Михаил Федоров претендует на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины утвердило изменения к приказам 1112 и 1115, которые регулируют особенности организации дистанционного обучения в условиях военного положения.

Что предусматривал наказ

Новые правила по наполненности дистанционных классов

Минимальное количество учеников в дистанционном классе — 20 детей. Однако основатели школ могут уменьшить это количество:
• до 10 учеников — для учреждений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках по всей Украине;
• до 15 учеников — для учреждений в других городах.
Требования к наполненности не распространяются на специализированные и специальные учебные заведения.

Дистанционная работа школы возможна даже без всех параллелей классов

Учреждение любого типа может работать в дистанционном формате, если у него отсутствуют не более двух параллелей. Например, если есть дистанционные 1–6, 8–11 классы — 7 класс может отсутствовать.

Отдельный класс для обучения по украиноведческому компоненту

В пределах одного дистанционного класса ученики должны обучаться только по одной образовательной программе. Это поможет учителю эффективнее работать с детьми разных категорий — теми, кто находится на подконтрольной территории, на ТОТ или за границей.

Дети за границей

Если ребенок посещает школу в стране пребывания — он может дополнительно обучаться в украинской школе дистанционно по украиноведческому компоненту (5–8 часов в неделю, без перегрузки).

Если ребенок не ходит в местную школу — он может получать полное дистанционное образование в украинском учебном заведении.

Также доступны индивидуальные формы обучения — экстернат или семейная форма.

Дети на ВОТ могут обучаться по педагогическому патронажу — это индивидуальное обучение с учетом потребностей ребенка и условий безопасности.

Важно: даже если в школе не открыт ни один класс, она может продолжать работать в форме педагогического патронажа. Эта форма предполагает оплату учителю за обучение конкретного ребенка.

Кроме того, если ребенок находится в зоне активных или потенциальных боевых действий, он может продолжать дистанционное обучение в своей школе, не переводясь в другое учреждение.

Если же есть возможность посещать школу очно при наличии укрытия — это остается приоритетом.

 Кадровый резерв для поддержки учителей

Чтобы обеспечить плавный переход к изменениям, МОН внедряет кадровый резерв: он даст возможность учителям, которые могут остаться без нагрузки, пройти обучение и получать среднюю зарплату. Это касается учителей из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

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