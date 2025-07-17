Верховный Суд признал допустимыми видео с бодикамер полиции, полученные по запросу следователя

Верховный Суд разъяснил: видео с бодикамер полиции могут быть допустимыми доказательствами — даже без отдельного постановления следователя.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда подтвердил, что получение видеозаписей с бодикамер полицейских на основании следственного запроса согласно статье 93 УПК Украины является надлежащим способом сбора доказательств.

В деле № 294/2236/23 (производство № 51-757км25), которое рассматривал Верховный Суд, лицо было признано виновным и осуждено по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Защитник обвиняемого в кассационной жалобе утверждал, что видеозаписи с бодикамер были получены с нарушением требований ст. 245-1 УПК Украины, а потому являются недопустимыми.

Однако суд указал: старший следователь обратился с запросом к начальнику управления полиции о предоставлении копии видео с бодикамер следственно-оперативной группы для приобщения к материалам производства. В ответ был предоставлен DVD-диск с соответствующими записями.

Коллегия судей КУС ВС отметила, что положениями ст. 245-1 УПК Украины урегулирован порядок получения следователем, прокурором показаний технических приборов и технических средств от лица, которое является владельцем или распорядителем таких приборов или средств. Следовательно, суд первой инстанции обоснованно указал, что получение видео по ст. 93 УПК не требует отдельного постановления следователя или прокурора. Оснований для признания такого доказательства недопустимым нет.

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