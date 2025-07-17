Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд признал допустимыми видео с бодикамер полиции, полученные по запросу следователя

14:48, 17 июля 2025
Верховный Суд разъяснил: видео с бодикамер полиции могут быть допустимыми доказательствами — даже без отдельного постановления следователя.
Верховный Суд признал допустимыми видео с бодикамер полиции, полученные по запросу следователя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда подтвердил, что получение видеозаписей с бодикамер полицейских на основании следственного запроса согласно статье 93 УПК Украины является надлежащим способом сбора доказательств.

В деле № 294/2236/23 (производство № 51-757км25), которое рассматривал Верховный Суд, лицо было признано виновным и осуждено по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Защитник обвиняемого в кассационной жалобе утверждал, что видеозаписи с бодикамер были получены с нарушением требований ст. 245-1 УПК Украины, а потому являются недопустимыми.

Однако суд указал: старший следователь обратился с запросом к начальнику управления полиции о предоставлении копии видео с бодикамер следственно-оперативной группы для приобщения к материалам производства. В ответ был предоставлен DVD-диск с соответствующими записями.

Коллегия судей КУС ВС отметила, что положениями ст. 245-1 УПК Украины урегулирован порядок получения следователем, прокурором показаний технических приборов и технических средств от лица, которое является владельцем или распорядителем таких приборов или средств. Следовательно, суд первой инстанции обоснованно указал, что получение видео по ст. 93 УПК не требует отдельного постановления следователя или прокурора. Оснований для признания такого доказательства недопустимым нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд полиция следователь судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада назначила состав нового правительства

Новый состав Кабмина назначен – за 253 депутата

Анастасия Радина заблокировала подписание Русланом Стефанчуком закона о запрете отождествления адвоката с клиентом

Председатель Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина заблокировала подписание закона, которым предлагается не ставить знак «равно» между адвокатом и его клиентом.

Судейский иммунитет не является безграничным, даже если речь идет о ВАКС – ВСП напомнила судье Виктору Маслову нормы законодательства

Высший совет правосудия фактически напомнил судье ВАКС Виктору Маслову, что судейский иммунитет не равен своевольному толкованию закона.

Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину Спецуполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США

В этом статусе Ольга Стефанишина будет работать, пока идут все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в США.

Юлия Свириденко внесла кандидатуры новых министров – Министерство нацбезопасности объединят с Минсоцполитики

Герман Галущенко возглавит Министерство юстиции, а Денис Улютин – Минсоцполитики, в которое войдет Министерство национальной безопасности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС