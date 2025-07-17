Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд визнав допустимими відео з бодікамер поліції, отримані за запитом слідчого

14:48, 17 липня 2025
Верховний Суд роз’яснив: відео з бодікамер поліції можуть бути допустимими доказами — навіть без окремої постанови слідчого.
Верховний Суд визнав допустимими відео з бодікамер поліції, отримані за запитом слідчого
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду підтвердив, що отримання відеозаписів із бодікамер поліцейських на підставі слідчого запиту відповідно до статті 93 КПК України є належним способом збирання доказів.

У справі № 294/2236/23 (провадження № 51-757км25), яку розглядав Верховний Суд, особу було визнано винною та засуджено за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Захисник обвинуваченого у касаційній скарзі стверджував, що відеозаписи з бодікамер були отримані з порушенням вимог ст. 245-1 КПК України, а тому є недопустимими.

Втім, суд вказав: старший слідчий звернувся із запитом до керівника управління поліції про надання копії відео з бодікамер слідчо-оперативної групи для долучення до матеріалів провадження. У відповідь було надано DVD-диск із відповідними записами.

Колегія суддів ККС ВС зауважила, що положеннями ст. 245-1 КПК України врегульовано порядок одержання слідчим, прокурором показань технічних приладів і технічних засобів від особи, яка є власником або володільцем таких приладів чи засобів. Отже, суд першої інстанції обґрунтовано вказав, що отримання відео за ст. 93 КПК не потребує окремої постанови слідчого чи прокурора. Підстав для визнання такого доказу недопустимим немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховний Суд поліція слідчий судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада призначила склад нового уряду

Новий склад Кабміну призначено – за 253 депутати.

Анастасія Радіна заблокувала підписання Русланом Стефанчуком закону про заборону ототожнення адвоката з клієнтом

Голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна заблокувала підписання закону, яким пропонується не ставити знак «дорівнює» між адвокатом та його клієнтом.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спецуповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США

У цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в США.

Юлія Свириденко внесла кандидатури нових міністрів – Міністерство нац’єдності об’єднають с Мінсоцполітики

Герман Галущенко очолить міністерство юстиції, а Денис Улютін – мінсоцполітики, в яке увійде міністерство національної єдності.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС