Верховний Суд визнав допустимими відео з бодікамер поліції, отримані за запитом слідчого

Верховний Суд роз’яснив: відео з бодікамер поліції можуть бути допустимими доказами — навіть без окремої постанови слідчого.

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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду підтвердив, що отримання відеозаписів із бодікамер поліцейських на підставі слідчого запиту відповідно до статті 93 КПК України є належним способом збирання доказів.

У справі № 294/2236/23 (провадження № 51-757км25), яку розглядав Верховний Суд, особу було визнано винною та засуджено за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Захисник обвинуваченого у касаційній скарзі стверджував, що відеозаписи з бодікамер були отримані з порушенням вимог ст. 245-1 КПК України, а тому є недопустимими.

Втім, суд вказав: старший слідчий звернувся із запитом до керівника управління поліції про надання копії відео з бодікамер слідчо-оперативної групи для долучення до матеріалів провадження. У відповідь було надано DVD-диск із відповідними записами.

Колегія суддів ККС ВС зауважила, що положеннями ст. 245-1 КПК України врегульовано порядок одержання слідчим, прокурором показань технічних приладів і технічних засобів від особи, яка є власником або володільцем таких приладів чи засобів. Отже, суд першої інстанції обґрунтовано вказав, що отримання відео за ст. 93 КПК не потребує окремої постанови слідчого чи прокурора. Підстав для визнання такого доказу недопустимим немає.

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