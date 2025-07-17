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Новий керівник Черкаської окружної прокуратури Ігор Чмихало назвав пріоритети в роботі

12:42, 17 липня 2025
Ігор Чмихало підкреслив, що з перших днів буде вибудовуватись робота на основі системного підходу.
Новий керівник Черкаської окружної прокуратури Ігор Чмихало назвав пріоритети в роботі
Фото: Ігор Чмихало / facebook.com
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Новий керівник Черкаської окружної прокуратури Ігор Чмихало назвав пріоритети в роботі на посаді.

Він підкреслив, що робота на посаді керівника окружної прокуратури — це новий етап у професійній історії, відповідальний і водночас дуже чітко окреслений за змістом.

«Я не прийшов сюди працювати «для статистики» чи «для галочки».

Кожна моя дія матиме чітку мету. Кожне моє рішення матиме якісний результат. Відповідальність для мене — основоположний принцип у роботі», - заявив він.

Ігор Чмихало підкреслив, що з перших днів буде вибудовуватись робота на основі системного підходу, який охоплює:

- Формування реальної довіри суспільства до прокуратури — не декларативної, а підтвердженої щоденною роботою.

- Контроль за використанням бюджетних коштів, нульову толерантність до корупції.

- Захист прав та законних інтересів чесного бізнесу, позбавлення його від неправомірного тиску та втручання у господарську діяльність.

- Особистий контроль за розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом, а особливо – у провадженнях про злочини, вчинені щодо дітей. Максимальне запровадження в роботу стандартів правосуддя, дружнього до дитини.

- Рішуче відстоювання справедливості в кожному кримінальному провадженні.

- І головне — невідворотність покарання. Бо Закон має бути один для всіх.

«Для мене це не просто посада. Це обов’язок і відповідальність - перед людьми, перед суспільством та державою і перед Законом. Завжди відкритий до конструктивного спілкування.

Особистий прийом проводиться постійно. Вислухаю кожного. Максимально, в межах законодавства, сприятиму у вирішенні проблем, з якими люди звертатимуться до прокуратури.

Розпочинається новий етап роботи Черкаської окружної прокуратури, за якого наглядовий орган діятиме оптимізовано, ефективно, якісно, рішуче та прозоро. Працюємо», - додав він.

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прокуратура Черкаси

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