Українці мають платити податок на нерухомість — кого він стосується і як перевірити суму

Хто зобов’язаний платити, як перевірити суму нарахувань і куди звертатися у разі розбіжностей.

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Українці станом на кінець травня 2025-го вже заплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість. Зокрема, за січень–травень надходження податку на нерухоме майно становили на 17% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомили в Державній податковій службі України.

Найбільші суми податку надійшли з:

Києва — майже 990 млн грн;

Київської області — 497 млн грн;

Дніпропетровської області — 496 млн грн;

Одеської області — 464 млн грн.

Хто сплачує податок на нерухомість?

Податок сплачують фізичні особи, які володіють:

квартирами площею понад 60 кв. м;

будинками понад 120 кв. м;

або різними типами житла, якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.

У 2025 році сплачується податок за 2024 рік.

Як перевірити суму?

За допомогою онлайн-калькулятора: посилання

У Електронному кабінеті платника або через застосунок «Моя податкова».

Якщо виявлено розбіжності у нарахуваннях — радять звернутися до Центру обслуговування платників для звірки даних.

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