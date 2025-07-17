Українці мають платити податок на нерухомість — кого він стосується і як перевірити суму

Українці станом на кінець травня 2025-го вже заплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість. Зокрема, за січень–травень надходження податку на нерухоме майно становили на 17% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомили в Державній податковій службі України.
Найбільші суми податку надійшли з:
Хто сплачує податок на нерухомість?
Податок сплачують фізичні особи, які володіють:
У 2025 році сплачується податок за 2024 рік.
Як перевірити суму?
Якщо виявлено розбіжності у нарахуваннях — радять звернутися до Центру обслуговування платників для звірки даних.
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