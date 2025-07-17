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Українці мають платити податок на нерухомість — кого він стосується і як перевірити суму

20:15, 17 липня 2025
Хто зобов’язаний платити, як перевірити суму нарахувань і куди звертатися у разі розбіжностей.
Українці мають платити податок на нерухомість — кого він стосується і як перевірити суму
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Українці станом на кінець травня 2025-го вже заплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість. Зокрема, за січень–травень надходження податку на нерухоме майно становили на 17% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомили в Державній податковій службі України.

Найбільші суми податку надійшли з:

  • Києва — майже 990 млн грн;
  • Київської області — 497 млн грн;
  • Дніпропетровської області — 496 млн грн;
  • Одеської області — 464 млн грн.

 Хто сплачує податок на нерухомість?

Податок сплачують фізичні особи, які володіють:

  • квартирами площею понад 60 кв. м;
  • будинками понад 120 кв. м;
  • або різними типами житла, якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.

У 2025 році сплачується податок за 2024 рік.

Як перевірити суму?

  • За допомогою онлайн-калькулятора: посилання
  • У Електронному кабінеті платника або через застосунок «Моя податкова».

Якщо виявлено розбіжності у нарахуваннях — радять звернутися до Центру обслуговування платників для звірки даних.

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податкова Україна ДПС податки нерухомість

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