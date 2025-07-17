Украинцы должны платить налог на недвижимость — кого он касается и как проверить сумму

Кто обязан платить, как проверить сумму начислений и куда обращаться в случае расхождений.

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По состоянию на конец мая 2025 года украинцы уже заплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость. В частности, за январь–май поступления налога на недвижимое имущество составили на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Наибольшие суммы налога поступили из:

Киева — почти 990 млн грн;

Киевской области — 497 млн грн;

Днепропетровской области — 496 млн грн;

Одесской области — 464 млн грн.

Кто платит налог на недвижимость?

Налог платят физические лица, которые владеют:

квартирами площадью более 60 кв. м;

домами — более 120 кв. м;

или различными типами жилья, если общая площадь превышает 180 кв. м.

В 2025 году уплачивается налог за 2024 год.

Как проверить сумму?

С помощью онлайн-калькулятора: ссылка

В Электронном кабинете плательщика или через приложение «Моя налоговая».

Если обнаружены расхождения в начислениях — рекомендуют обратиться в Центр обслуживания плательщиков для сверки данных.

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