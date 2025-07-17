Украинцы должны платить налог на недвижимость — кого он касается и как проверить сумму

По состоянию на конец мая 2025 года украинцы уже заплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость. В частности, за январь–май поступления налога на недвижимое имущество составили на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Наибольшие суммы налога поступили из:
Кто платит налог на недвижимость?
Налог платят физические лица, которые владеют:
В 2025 году уплачивается налог за 2024 год.
Как проверить сумму?
Если обнаружены расхождения в начислениях — рекомендуют обратиться в Центр обслуживания плательщиков для сверки данных.
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