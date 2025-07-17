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Новый руководитель Черкасской окружной прокуратуры Игорь Чмихало назвал приоритеты в работе

12:42, 17 июля 2025
Игорь Чмихало подчеркнул, что с первых дней работа будет строиться на основе системного подхода.
Новый руководитель Черкасской окружной прокуратуры Игорь Чмихало назвал приоритеты в работе
Фото: Игорь Чмыхало / facebook.com
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Новый руководитель Черкасской окружной прокуратуры Игорь Чмихало озвучил приоритеты своей деятельности на должности.

Он отметил, что работа в качестве руководителя окружной прокуратуры — это новый этап в профессиональной карьере, ответственный и четко определенный по содержанию.

«Я пришел сюда не ради статистики и не ради галочки. Каждое мое действие будет иметь четкую цель. Каждое мое решение — качественный результат. Ответственность для меня — базовый принцип в работе», — заявил он.

Игорь Чмихало подчеркнул, что с первых дней работа буде строиться на основе системного подхода, который охватывает:

  • Формирование реального доверия общества к прокуратуре — не декларативного, а подтвержденного ежедневной работой.
  • Контроль за использованием бюджетных средств, нулевая толерантность к коррупции.
  • Защиту прав и законных интересов честного бизнеса, избавление его от неправомерного давления и вмешательства в хозяйственную деятельность.
  • Личный контроль за расследованием уголовных производств в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, особенно — в делах о преступлениях против детей. Максимальное внедрение стандартов правосудия, дружественного к ребенку.
  • Решительное отстаивание справедливости в каждом уголовном производстве.
  • И главное — неотвратимость наказания. Потому что Закон должен быть один для всех.

«Для меня это не просто должность. Это обязанность и ответственность — перед людьми, перед обществом и государством, и перед Законом. Всегда открыт к конструктивному общению.

Личный прием проводится постоянно. Выслушаю каждого. Максимально, в рамках законодательства, буду способствовать решению проблем, с которыми люди обращаются в прокуратуру.

Начинается новый этап работы Черкасской окружной прокуратуры, в рамках которого надзорный орган будет действовать оптимизированно, эффективно, качественно, решительно и прозрачно. Работаем», — добавил он.

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прокуратура Черкассы

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