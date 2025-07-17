Новый руководитель Черкасской окружной прокуратуры Игорь Чмихало назвал приоритеты в работе

Новый руководитель Черкасской окружной прокуратуры Игорь Чмихало озвучил приоритеты своей деятельности на должности.
Он отметил, что работа в качестве руководителя окружной прокуратуры — это новый этап в профессиональной карьере, ответственный и четко определенный по содержанию.
«Я пришел сюда не ради статистики и не ради галочки. Каждое мое действие будет иметь четкую цель. Каждое мое решение — качественный результат. Ответственность для меня — базовый принцип в работе», — заявил он.
Игорь Чмихало подчеркнул, что с первых дней работа буде строиться на основе системного подхода, который охватывает:
«Для меня это не просто должность. Это обязанность и ответственность — перед людьми, перед обществом и государством, и перед Законом. Всегда открыт к конструктивному общению.
Личный прием проводится постоянно. Выслушаю каждого. Максимально, в рамках законодательства, буду способствовать решению проблем, с которыми люди обращаются в прокуратуру.
Начинается новый этап работы Черкасской окружной прокуратуры, в рамках которого надзорный орган будет действовать оптимизированно, эффективно, качественно, решительно и прозрачно. Работаем», — добавил он.
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