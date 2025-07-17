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Во Львовской области будут судить женщину, которая за $5500 обещала фиктивную медсправку для выезда за границу

22:18, 17 июля 2025
Женщина уверяла мужчину, что имеет влияние на должностных лиц одной из филий судебных экспертиз и может решить его вопрос путем выдачи фиктивного медзаключения по судово-психиатрической экспертизе о наличии психического заболевания у бабушки его жены.
Во Львовской области будут судить женщину, которая за $5500 обещала фиктивную медсправку для выезда за границу
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Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 32-летней местной жительницы, которая пообещала своему «клиенту» за деньги организовать беспрепятственный выезд за границу.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, женщина уверяла мужчину, что имеет влияние на служебных лиц одной из филий судебных экспертиз и может решить его вопрос через оформление фиктивного медицинского заключения судебно-психиатрической экспертизы о наличии психического заболевания у бабушки его супруги.

«В дальнейшем это якобы дало бы возможность военнообязанному пересечь границу как сопровождающему лицу, нуждающемуся в уходе. Стоимость такой «услуги» — 5500 долларов США», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что мужчина, действуя под контролем правоохранителей, по требованию фигурантки дважды передавал ей взятку частями. В общей сложности женщина успела «заработать» 29 тысяч гривен.

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прокуратура граница

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС