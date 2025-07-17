В Киеве рассказали, как проходит реконструкция путепровода возле метро «Дарница»

Ночью возле метро «Дарница» шумно — над линией метро монтируют балки путепровода.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице продолжается реконструкция путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом возле станции метро «Дарница». Как сообщили в КК «Киевавтодор», в настоящее время специалисты монтируют балки между опорами 1 и 2 — непосредственно над линией метрополитена.

Из-за сложности работ и расположения конструкций над тоннелем метро монтаж проводится исключительно ночью — в период, когда движение поездов приостановлено. Балки закрепляют с помощью металлических направляющих, которые вбивают в конструкцию. В «Киевавтодоре» предупредили, что этот процесс сопровождается громкими звуками.

Завершить монтаж балок над метро планируют в первой половине сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.