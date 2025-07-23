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ЕС не откладывал открытие кластера переговоров с Украиной из-за событий вокруг НАБУ — МИД

16:15, 23 июля 2025
Георгий Тихий сообщил, что на пути стоит и стояло венгерское вето.
ЕС не откладывал открытие кластера переговоров с Украиной из-за событий вокруг НАБУ — МИД
Фото: lb.ua
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Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил, что информация СМИ о том, что якобы ЕС был готов к открытию первого переговорного кластера, но отложил решение из-за каких-то событий в Украине, не соответствует действительности. Об этом он сказал в комментарии каналу «Ми Україна».

«Все, кто вовлечен в переговорный процесс, знают, что и Украина, и Еврокомиссия уже давно готовы открыть первый кластер, поскольку украинская сторона уже давно выполнила все необходимые для этого условия. На пути стояло и стоит венгерское вето. Разработка планов по разблокированию этой ситуации не означает, что решение было готово к принятию. Работа над тем, чтобы снять блокировку и наконец открыть первый переговорный кластер, продолжается», — сказал Георгий Тихий.

Пресс-секретарь МИД также добавил, что параллельно продолжается активное взаимодействие с Еврокомиссией на техническом уровне по подготовке к открытию остальных переговорных кластеров.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Владимир Зеленский подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

23 июля закон, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП, вступил в силу.

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НАБУ ЕС МИД

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