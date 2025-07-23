ЄС не відкладав відкриття кластеру перемовин з Україною через події навколо НАБУ — МЗС

Георгій Тихий повідомив, що на перешкоді стояло та стоїть угорське вето.

Фото: lb.ua

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Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що інформація ЗМІ про те, що нібито ЄС був готовий до відкриття першого переговорного кластера, але відклав рішення через якісь події в Україні, не відповідає дійсності. Про це він сказав у коментарі каналу «Ми Україна».

«Всі, хто залучений в процес переговорів, знають, що і Україна, і Єврокомісія вже давно готові відкривати перший кластер, оскільки українська сторона давно виконала всі необхідні для цього умови. На перешкоді стояло та стоїть угорське вето. Розробка планів з розблокування цієї ситуації не означає, що рішення було готове до ухвалення. Робота над тим, щоб зняти блокування та відкрити нарешті перший переговорний кластер, триває», – сказав Георгій Тихий.

Речник МЗС також додав, що паралельно продовжується активна взаємодія з Єврокомісією на технічному рівні щодо підготовки до відкриття решти переговорних кластерів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий 22 липня як закон 4555-IX законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно розподілу повноважень між НАБУ, САП та Генпрокурором.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

23 липня закон, яким врегульовано окремі аспекти діяльності НАБУ та САП, набув чинності.

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