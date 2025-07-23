Єрмак про переговори з президентом Туреччини: Говорили про необхідність зустрічі Зеленського, Трампа, Ердогана та Путіна

Андрій Єрмак розповів деталі переговорів української делегації з Ердоганом.

Фото: Андрій Єрмак

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Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим перед переговорами з представниками Росії у Стамбулі провела важливі зустрічі в Анкарі, зокрема з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, говорили про зустріч на рівні лідерів держав - України, США, Туреччини та РФ.

"Нам важлива динаміка мирного процесу, бо це про реальних людей, дітей, яких Росія викрала і має повернути нам всіх.

Також ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав - Президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, і російського президента Путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни", - розповів Єрмак.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 23 липня відбудуться переговори між українською та російською делегаціями. Зустріч, яка запланована на 19:00, пройде у палаці Чираган у Стамбулі.

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