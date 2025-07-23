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Ермак о переговорах с президентом Турции: Говорили о необходимости встречи Зеленского, Трампа, Эрдогана и Путина

16:13, 23 июля 2025
Андрей Ермак рассказал о деталях переговоров украинской делегации с Эрдоганом.
Ермак о переговорах с президентом Турции: Говорили о необходимости встречи Зеленского, Трампа, Эрдогана и Путина
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым перед переговорами с представителями России в Стамбуле провела важные встречи в Анкаре, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, говорили с Эрдоганом о встрече на уровне лидеров государств – Украины, США, Турции и РФ. 

"Нам важна динамика мирного процесса, потому что это о реальных людях, детях, которых Россия похитила и должна вернуть нам всех.

Также мы говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств – Президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны", – рассказал Ермак.

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Турция Андрей Ермак

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