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В Киеве ограничат движение транспорта по Глубочицкому проезду до конца августа

22:54, 23 июля 2025
До 31 августа частично будут ограничивать движение транспорта по Глубочицкому проезду.
В Киеве ограничат движение транспорта по Глубочицкому проезду до конца августа
Источник фото: Depositphotos
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С среды, 24 июля, и до 31 августа в столице частично ограничат движение транспорта по Глубочицкому проезду.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», дорожники ШЭУ Шевченковского района будут проводить текущий ремонт на участке от улицы Сечевых Стрельцов до улицы Глубочицкой.

Напомним, в Киеве возле метро «Осокорки» более чем на год ограничат движение транспорта.

А с 9 мая на ремонт отправили мост через реку Десенка. В результате ежедневно на Северном мосту наблюдаются огромные пробки сразу в обоих направлениях.

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Киев

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