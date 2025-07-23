У Києві обмежать рух транспорту Глибочицьким проїздом до кінця серпня

До 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Глибочицьким проїздом.

Джерело фото: Depositphotos

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Із середи, 24 липня, і до 31 серпня в столиці частково обмежать рух транспорту Глибочицьким проїздом.

Як повідомили в КК «Київавтодор», дорожники ШЕУ Шевченківського району проводитимуть поточний ремонт на ділянці від вулиці Січових Стрільців до вулиці Глибочицької.

Нагадаємо, що у Києві біля метро «Осокорки» більш ніж на рік обмежать рух транспорту.

А із 9 травня відправили на ремонт міст через річку Десенка. Таким чином, кожного дня на Північному мосту спостерігають величезні затори одразу в обидва напрямки.

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