В Гоструда объяснили, как работникам уволиться после смерти физлица-работодателя

Для прекращения трудового договора из-за смерти ФЛП работник представляет в центр занятости ряд документов.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда сообщает, как работникам уволиться после смерти физического лица-работодателя.

Порядок прекращения трудового договора в случае смерти работодателя — физического лица установлен Постановлением Кабинета Министров от 14.10.2022 №1172 «Об утверждении Порядка прекращения трудового договора в случае смерти работодателя — физического лица либо вступления в законную силу решения суда о признании такого физического лица безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим».

Работодатель — физическое лицо — физическое лицо, использующее наёмный труд работника на основании трудового договора, в том числе физическое лицо — предприниматель.

В соответствии с требованиями пункта 3 Порядка, для прекращения трудового договора работник подаёт в электронной или бумажной форме в любой центр занятости:

заявление о прекращении трудового договора (далее — заявление) с изложением соответствующей информации о смерти работодателя — физического лица либо вступлении в законную силу решения суда о признании такого физического лица безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;

копии документов, подтверждающих смерть работодателя либо вступление в законную силу решения суда о признании такого физического лица безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);

копию документа, удостоверяющего личность, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или серии и номера паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют соответствующую отметку в паспорте гражданина Украины);

информацию о работодателе: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) работодателя — физического лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или индивидуальный налоговый номер (для физического лица — предпринимателя) (при наличии у работодателя);

копию экземпляра трудового договора или приказа (распоряжения) о приёме на работу, а в случае их отсутствия — сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

копию трудовой книжки (при наличии).

Согласно пункту 4 Порядка, в день подачи работником заявления центр занятости уведомляет о прекращении трудового договора Пенсионный фонд Украины и Государственную налоговую службу и направляет соответствующую информацию в электронной форме, которая должна содержать сведения о:

работнике: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют соответствующую отметку в паспорте гражданина Украины), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

работодателе: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) работодателя — физического лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или индивидуальный налоговый номер (для физического лица — предпринимателя) (при наличии у работодателя);

дату прекращения трудового договора.

Датой прекращения трудового договора считается день подачи заявления работником.

В течение трёх рабочих дней со дня поступления информации о прекращении трудового договора Пенсионным фондом Украины вносится соответствующая информация в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Центр занятости по требованию работника на основании сведений из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования вносит запись о прекращении трудового договора в трудовую книжку, предоставленную работником, с указанием причины увольнения в соответствии с пунктом 8-1 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины, но не ранее чем через три рабочих дня со дня подачи заявления.

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