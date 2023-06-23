Придбав через інтернет: на Хмельниччині чоловік намагався замінити фальшиве посвідчення водія у сервісному центрі

Фальшиве посвідчення йому «видали» строком на 2 роки.

Фото: Сервісні центри МВС в Хмельницькій області/Фейсбук

У Кам’янці-Подільському до сервісного центру МВС звернувся місцевий житель, аби замінити посвідчення водія. Але те виявилось "липовим", повідомили у Сервісному центрі МВС.

Адміністратори помітили, що бланк водійського сумнівний, а під час перевірки за Єдиним державним реєстром МВС виявилось, що посвідчення водія взагалі не видавалося цьому громадянину.

Врешті чоловік зізнався, що придбав посвідчення водія через інтернет. «Бонусом» була безкоштовна доставка кур’єром одразу додому.

Фальшиве посвідчення йому «видали» строком на 2 роки. Теперь справою займається поліція.

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