Приобрел через интернет: в Хмельницкой области мужчина пытался заменить фальшивое водительское удостоверение в сервисном центре

Фальшивое удостоверение ему «выдали» сроком на 2 года.

Фото: Сервисные центры МВД в Хмельницкой области/Фейсбук

В Каменец-Подольском в сервисный центр МВД обратился местный житель, чтобы заменить водительское удостоверение. Но это оказалось "липовым", сообщили в Сервисном центре МВД.

Администраторы заметили, что бланк водительского сомнительный, а во время проверки по Единому государственному реестру МВД оказалось, что водительское удостоверение вообще не выдавалось этому гражданину.

В итоге мужчина признался, что приобрел водительское удостоверение через интернет. «Бонусом» была бесплатная доставка курьером прямо домой.

Фальшивое удостоверение ему «выдали» сроком на 2 года. Теперь делом занимается полиция.

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