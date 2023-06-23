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  1. В Украине

На Киевщине мужчина из-за ревности сжег авто соперника, видео

00:10, 23 июня 2023
В городе Борисполь мужчина из-за ревности решил сжечь машину соперника.
На Киевщине мужчина из-за ревности сжег авто соперника, видео

Полиция Киевской области объявила о подозрении мужчине, который из-за ревности заказал поджог автомобиля в городе Борисполь, а также исполнителю этого преступления. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В мае в полицию поступило сообщение от 39-летнего жителя Борисполя о том, что его автомобиль уничтожен путем поджога.

«В Борисполе 19-летний правонарушитель облил „Volkswagen“ легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места совершения преступления. Организатором поджога оказался 41-летний ранее судимый мужчина, который спланировал уничтожить автомобиль знакомого из-за конфликта в отношениях. Также во время обыска правоохранители обнаружили более 2700 патронов разного калибра», — рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

В настоящее время организатор задержан и помещен в изолятор временного содержания. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Организатору и исполнителю преступления грозит до 10 лет лишения свободы.

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