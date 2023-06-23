На Київщині чоловік через ревнощі спалив авто суперника, відео

У місті Бориспіль чоловік через ревнощі вирішив спалити машину суперника.

Поліція Київської області оголосила про підозру чоловіку, який через ревнощі замовив підпал автівки у місті Бориспіль, а також виконавцю цього злочину. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У травні до поліції надійшло повідомлення від 39-річного мешканця Борисполя про те, що його автомобіль знищено шляхом підпалу.

«У Борисполі 19-річний правопорушник облив „Volkswagen“ легкозаймистою рідиною, підпалив та зник з місця вчинення злочину. Організатором підпалу виявився 41-річний раніше судимий чоловік, який спланував знищити авто знайомого через конфлікт у стосунках. Також під час обшуку правоохоронці виявили понад 2700 патронів різного калібру», — розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Наразі організатора затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Організатору та виконавцю злочину загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.