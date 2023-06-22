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Раді пропонують заборонити реєстрацію та зняття з реєстрації машин автовласників-боржників

17:35, 22 червня 2023
Уряд зареєстрував законопроєкт, яким пропонується не реєструвати авто, в разі наявності боргу у автовласника.
Раді пропонують заборонити реєстрацію та зняття з реєстрації машин автовласників-боржників

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9363 про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження, яким пропонується, серед іншого заборонити державну реєстрацію автівок в разі наявності заборгованості у власників траспортного засобу.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 34 закону «Про дорожній рух» та встановити, що у разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників відомча реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів не здійснюється.

Тобто під час реєстрації\перереєстрації авто буде здійснюватися перевірка наявності автовласника у  реєстрі боржників і в разі якщо особу включену до реєстру нова автівка тимчасово залишатиметься «нелегальною»

При цьому дія зазначеної заборони не буде поширюватися на, зокрема такі випадки:

1) перереєстрація транспортного засобу не пов’язана з його відчуженням;

2) придбання транспортного засобу або його отримання в рахунок погашення боргу;

3) безоплатна передача конфіскованих транспортних засобів.

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення законопроєкту сприятиме зменшенню кількості «невиконаних рішень інших органів». Тобто, простіше кажучи, стимулюватиме людей віддавати борги.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону на стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги з мешканців регіонів, де продовжуються бойові дії під час воєнного стану.

Автор: Ярослав Конощук

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