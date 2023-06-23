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  1. В Украине

За $7500 изготовляли документы о непригодности к военной службе: разоблачена схема

10:28, 23 июня 2023
Злоумышленники за деньги производили пакет документов, позволявший лицам беспрепятственно пересекать госграницу.
За $7500 изготовляли документы о непригодности к военной службе: разоблачена схема
Фото: kobl.gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении жителю столицы по факту содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщает официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками организовал переправку мужчин через границу в условиях военного положения.

«За 7500 долларов США они производили пакет документов, позволявший лицам беспрепятственно пересекать госграницу. Мужчина снабжал «клиентов» временным удостоверением военнообязанного и справкой военно-врачебной комиссии с недостоверной информацией о непригодности к военной службе.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части оговоренной суммы и передаче изготовленных документов.

По результатам 8 санкционированных обысков изъято почти 5 тыс. долларов США, мобильные телефоны и документацию», - говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению указанного преступления.

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