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  1. В Украине

Украина создает коалицию бизнеса для инвестиций в восстановление, — Шмыгаль

20:00, 22 июня 2023
Коалиция дополнит межгосударственное партнерство, обеспечит нужные ресурсы, а предприниматели получат долгосрочные выгоды.
Украина создает коалицию бизнеса для инвестиций в восстановление, — Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Украина формирует бизнес-коалицию для инвестиций в восстановление, которая дополнит межгосударственное партнерство, обеспечит нужные ресурсы, а предприниматели получат долгосрочные выгоды. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с представителями мирового бизнес-сообщества с участием госсекретаря Великобритании по делам предпринимательства и торговли Кэми Баденок в рамках Конференции по восстановлению в Лондоне.

Глава правительства наметил четкие инвестиционные приоритеты Украины.

«Энергетика. Это инвестиции в восстановление, децентрализацию энергосистемы, рост доли возобновляемых источников генерации. Также есть самые большие на континенте газохранилища, своеобразный «газовый сейф» Европы. Оборонно-промышленный комплекс. Мы заинтересованы в трансферте лучших мировых технологий. Ожидаем инвестиций в конструкторские разработки и новые производства. Планируем развивать Military Tech. Аграрный сектор. До войны один из самых динамичных в украинской экономике. Акценты сместятся с экспорта сырья, на экспорт продуктов переработки, что сделает украинский АПК еще более прибыльным. природные ресурсы. На территории Украины сосредоточено 5% полезных ископаемых всего мира. Мы заинтересованы в инвестиционных проектах, которые создадут замкнутый цикл, от добычи сырья до производства конечного продукта. Цифровые технологии. Украинский IT-сектор в 2022 году принес экономике более 7 млрд. долларов экспортных поступлений. Сохраняем лидерство в развитии цифровой инфраструктуры государственных услуг. Есть уникальный опыт построения систем киберзащиты», - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, во всех областях Украина может предложить неоспоримые преимущества для каждого инвестора: удобная логистика, высококвалифицированные работники, разветвленная инфраструктура, размещение производства рядом с рынком сбыта.

Также премьер подчеркнул, что создается архитектура страхования военно-политических рисков. В ходе конференции Украина, ЕС, Швейцария, Норвегия, ЕИБ и ЕБРР подписали заявление о намерениях по перезапуску рынка частного страхования.

«Восстановление Украины – это больше чем бизнес и экономика. От того, как мы восстановим наши поля и наши заводы, наши города и наши села, наши электростанции и наши водохранилища, будет зависеть качество жизни и безопасность людей во всех уголках Европы и во всем мире. Так что призываю мировой бизнес быть частью беспрецедентного проекта возрождения нашей страны», - заявил Шмыгаль.

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