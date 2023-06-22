Україна створює коаліцію бізнесу для інвестицій у відновлення, — Шмигаль

Коаліція доповнить міждержавне партнерство, забезпечить потрібні ресурси, а підприємці отримають довгострокові вигоди.

Фото: kmu.gov.ua

Україна формує коаліцію бізнесу для інвестицій у відновлення, яка доповнить міждержавне партнерство, забезпечить потрібні ресурси, а підприємці отримають довгострокові вигоди. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками світової бізнес-спільноти за участі держсекретаря Великої Британії в справах підприємництва і торгівлі Кемі Баденок в рамках Конференції з відновлення в Лондоні.

Глава Уряду окреслив чіткі інвестиційні пріоритети України.

«Енергетика. Це інвестиції у відбудову, децентралізацію енергосистеми, зростання частки відновлювальних джерел генерації. Також маємо найбільші на континенті газосховища, своєрідний «газовий сейф» Європи. Оборонно-промисловий комплекс. Ми зацікавлені в трансферті кращих світових технологій. Очікуємо на інвестиції в конструкторські розробки та нові виробництва. Плануємо розвивати Military Tech. Аграрний сектор. До війни один найбільш динамічних в українській економіці. Акценти змістяться з експорту сировини, на експорт продуктів переробки, що зробить український АПК ще більш прибутковим. Природні ресурси. На території України зосереджено 5% корисних копалин усього світу. Ми зацікавлені в інвестиційних проектах, які створять замкнутий цикл, від видобутку сировини до виробництва кінцевого продукту. Цифрові технології. Український IT-сектор у 2022 році приніс економіці понад 7 млрд доларів експортних надходжень. Зберігаємо лідерство в розвитку цифрової інфраструктури державних послуг. Маємо унікальний досвід побудови систем кіберзахисту», - наголосив Шмигаль.

За його словами, у всіх сферах Україна може запропонувати беззаперечні переваги для кожного інвестора: зручна логістика, висококваліфіковані працівники, розгалужена інфраструктура, розміщення виробництва поряд із ринком збуту.

Також прем'єр наголосив, що створюється архітектура страхування воєнно-політичних ризиків. Під час Конференції Україна, ЄС, Швейцарія, Норвегія, ЄІБ та ЄБРР підписали заяву про наміри щодо перезапуску ринку приватного страхування.

«Відбудова України - це більше ніж бізнес та економіка. Від того як ми відновимо наші поля та наші заводи, наші міста та наші села, наші електростанції та наші водосховища залежатиме якість життя та безпека людей в усіх куточках Європи та в усьому світі. Тож закликаю світовий бізнес бути частиною безпрецедентного проекту відродження нашої країни», - заявив Шмигаль.

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