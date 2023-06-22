На окупованих територіях Херсонщини зафіксували спалах гепатиту А, — Генштаб

Також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС призвів до погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на окупованих територіях Херсонської області. Про це йдеться у щоденному зведенні Генштабу.

У низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.

Відсутність у цивільного населення доступу до належного медичного забезпечення та якісної води призвів до спалаху вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

«Своєю чергою російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять», - повідомили в Генштабі.

Раніше ми писали, що в Одеській області не зафіксовано масових спалахів інфекцій.

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