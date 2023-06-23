Обязательное декларирование для судей и госслужащих должно быть возобновлено, – Высший совет правосудия

В ВСП сообщили, что для возобновления процедур отбора на должности судей также необходимо возобновить проверку деклараций.

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик во время встречи с представителями Национального агентства по предотвращению коррупции 21 июня отметил, что ВСП «заинтересован в скорейшем восстановлении обязательного декларирования» и «проверке деклараций публичных служащих».

Как подчеркнул председатель Совета правосудия, соответствующие процессы необходимо возобновить, учитывая возобновление процедур отбора на вакантные должности судей.

Напомним, что в 2023 году должностные лица и судьи могут добровольно подать декларации за 2021 и 2022 годы, поскольку кампания по декларированию за эти годы фактически была сорвана из-за агрессии РФ. Также, пока не осуществляется проверка деклараций судей и государственных служащих.

Напомним, что Совет судей Украины уже призвал судей добровольно подать декларации за 2021 и 2022 годы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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