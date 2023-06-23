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В САП заявили, что не бездействуют в деле экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева

08:01, 23 июня 2023
Специализированная антикоррупционная прокуратура ответила на упреки в том, что Всеволод Князев продолжает получать судейское вознаграждение.
В САП заявили, что не бездействуют в деле экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что не бездействуют по делу бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

«В некоторых социальных сетях и медиа распространяется информация о якобы бездействии органов следствия по делу в отношении бывшего председателя Верховного Суда, в частности, речь идет о не отстранении указанного лица от осуществления правосудия.

Отмечаем, что САП и НАБУ основательно проводят расследование в указанном производстве и принимают все необходимые меры для обеспечения быстрого, объективного и всестороннего следствия по этому делу.

Акцентируем внимание, что 16.05.2023 руководитель САП лично сообщил о подозрении Председателю Верховного Суда. 18.05.2023 следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал указанному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,360 млн грн. 31.05.2023 Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения указанному подозреваемому в части размера залога, уменьшив его до 75 млн грн. Начиная с даты задержания - 16.05.2023 и по сегодня бывший Председатель Верховного суда не осуществляет полномочий Председателя и судьи Верховного суда.

Основанием для обращения с ходатайством об отстранении от осуществления правосудия является наличие риска, что в должности лицо, используя свои служебные полномочия, может оказывать давление на свидетелей, вмешиваться и препятствовать проведению следствия.

Однако пока такого риска нет, поскольку подозреваемый находится под стражей.

В то же время отстранение от должности не предусматривает лишение лица судейского вознаграждения. То есть, отстраняясь от осуществления правосудия, лицо все равно будет получать выплаты, что предусмотрено нормами действующего законодательства.

Заметим, что любые манипуляции на этот счет негативно влияют на ход следствия.

Вместе с тем, САП и дальше будет информировать общественность о результатах расследования указанного уголовного производства», - отметили в САП.

При этом в САП, сославшись на тайну следствия, не смогли объяснить, соответствует ли действительности размещенная в соцсетях информация об именах трех судей Верховного Суда, у которых якобы нашли меченые купюры.

Напомним, ранее представители САП сообщали, что у трех судей БП ВС во время обысков были изъяты меченые купюры из числа переданных Всеволоду Князеву за разрешение спора в пользу К. Жеваго. У одного судьи нашли $10 000, у другого – $2 300, у третьего – $50 000. Впрочем, их имена до сих пор остаются непубличными.

Автор: Наталья Мамченко

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