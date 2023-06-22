ПАСЕ поддержала «формулу мира» Президента Зеленского и вступление Украины в НАТО

Также принятая резолюция приветствует создание Реестра ущерба, нанесенного злостью рф.

В четверг, 22 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по политическим последствиям агрессии России, в которой поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую «формулу мира». Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Резолюция, принятая голосами 80 членов Парламентской ассамблеи СЕ, призывает государства-члены Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО, а также поддерживает «формулу мира» Киева и приветствует создание Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф.

Также ПАСЕ в документе осуждает разрушение Каховской дамбы и подтверждает, что российское руководство «безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС в целях шантажа».

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы также призывают продолжать работу по созданию международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии рф, а также усиливать санкционное давление и международную изоляцию государства-агрессора.

Среди других положений документа – призыв привлечь к ответственности все частные военные компании и союзников россии, совершающих преступления на территории Украины, а также создать публичный реестр компаний и физических лиц, работающих в интересах рф и причастных к обходу санкций.

Ранее мы писали, что ПАСЕ выступила за полный недопуск россиян и белорусов в Олимпиаду в Париже.

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