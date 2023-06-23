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  1. В Україні

Загроза теракту росіян на Запорізькій АЕС: Зеленський доручив голові МВС поінформувати українців

08:25, 23 червня 2023
Влада прагне залучити якомога більше сил і засобів, щоб тиснути на агресора, і робить все для цього.
Загроза теракту росіян на Запорізькій АЕС: Зеленський доручив голові МВС поінформувати українців

На тлі попередження про підготовку росією терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації Президент України Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку провести потрібну розʼяснювальну роботу з нашими громадянами стосовно ризиків.

«Доручив міністру внутрішніх справ України Клименку Ігорю провести всі необхідні заходи, всю необхідну розʼяснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено», – заявив глава держави.

За словами Президента, «проговорили сьогодні з розвідкою, СБУ та МВС відповідні безпекові питання - і те, що стосується Запорізької станції, і що стосується наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Робимо все, щоб підключити якомога більше сил і засобів тиску та впливу на державу-терориста».

Зеленський зауважив, що «була й окрема доповідь міністра внутрішніх справ щодо підтримки людей і життя на Херсонщині та в інших районах нашого Півдня, які постраждали від знищення Каховського водосховища».

«Звичайно, маємо інформацію і про те, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слова «катастрофа» замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати і, очевидно, заховати тіла загиблих людей. І це не вперше росія робить - намагається знищити докази і сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони чинили і в Маріуполі, і в інших місцях. Але це така правда, яку не приховати», - сказав він.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський після доповіді розвідки та СБУ записав звернення, де повідомив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували алгоритм дій у разі радіаційної аварії. 

Також Зеленський заявив, що світ знайде, як ліквідувати Путіна, якщо він не припинить ядерні погрози.

А ще Президент заявив про нейтральність деяких країн до війни: «Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі».

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