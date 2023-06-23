В ПФУ уточнили, на какие именно льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право многодетные семьи

Семьи, в которых воспитывают троих и более детей, имеют право на 50-процентную скидку на ряд жилищно-коммунальных услуг.

Фото из открытых источников

Многодетные семьи имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется 50-процентная скидка:

– на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

– на пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабинетом Министров Украины);

– на стоимость топлива (в случае, если соответствующие дома не имеют центрального отопления).

Льготы предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него. Назначается льгота на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает.

Указанная льгота может быть предоставлена при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает размера дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы (в 2023 году это 3760 гривен).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.